الأهلي يجهز للتعاقد مع بديل شريف إكرامي

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 08:30 ص
شريف إكرامي
شريف إكرامي
أنس عبد الغني
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طرحت لجنة التخطيط بالأهلي، بقيادة محسن صالح، عدد من الأسماء من أجل ضم حارس مرمى جديد، في موسم الانتقالات المقبل، من أجل تدعيم الفريق.

وجاء فكرة تدعيم مركز حراسة المرمى بعد رحيل شريف إكرامي لصفوف بيراميدز، بينما تحفظ رينيه فايلر تحفظ على تدعيم هذا المركز حراسة المرمى.

وقامت لجنة التخطيط باقتراح حارس بيراميدز، أحمد الشناوي، كأحد أبرز الأسماء المطروحة لضمها، حال الاستقرار على تدعيم مركز حراسة المرمى.

ويضم الأهلي في مركز حراسة المرمى حاليا، محمد الشناوي الحارس الأساسي، إلى جانب علي لطفي ومصطفى شوبير، بعد رحيل شريف إكرامي لصفوف بيراميدز.

يذك أن الأهلي قد أعلن في وقت سابق، أنه سيحسم مصير المدير الفني رينيه فايلر، الخميس المقبل

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