مانشستر سيتي يتحرك للتوقيع مع مدافع بنفيكا

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 08:07 ص
بوابة الفجر
علي خلاف
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تخطط إدارة مانشستر سيتي الإنجليزية، لتعزيز وتدعيم خط دفاعه، خلال فترة سوق الإنتقالات هذا الصيف، رغم تعاقد النادي مع ناثان آكي.

مانشستر سيتي يتسهدف ضم دياز

تحدث الصحفي فابريزيو رومانو، عن رغبة مسؤولي مانشستر سيتي، في التوقيع مع مدافع بنفيكا روبن دياز، صاحب الـ23 عامًا.

وأوضح الصحفي الموثوق أن مانشستر قدم عرضاً بقيمة 55 مليون يورو بالإضافة الى إدراج نيكولاس أوتاميندي في الصفقة، من أجل إقناع بنفيكا.

وأتم الصحفي أن مانشستر سيتي غض النظر عن ضم خاليدو كوليبالي، مدافع نابولي، ويركز حالياً عن ضم دياز أو مدافع إشبيلية كوندي.

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