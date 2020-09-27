كريم أبو زيد يصور أغنية "فكك من الناس" اليوم.. تعرف على تفاصيل

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 08:07 ص
بوابة الفجر
نادين نجدي
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يصور اليوم الفنان كريم أبو زيد  كليب أغنيته الجديدة "فكك من الناس"، والتى تحمل اسم ألبومه الجديد، داخل أحد الاستوديوهات الخاصة. 


يذكر أن الكليب من إنتاج اربو بلس لـ هانى عزيز والمنتج الفنى شركة ستار ايدج لـ هبة الغندور وأحمد عبد السلام والكليب تصوير كريم رضا وإخراج أحمد حجاب. 



الأغنية من كلمات أحمد عرفان ومن ألحان كريم أبو زيد وتوزيع أحمد أبو زيد وقدمها كريم بتوزيعين مختلفين. 


وقال كريم في تصريحات صحفية :"أنه اختار أغنية "فكك من الناس" ليصورها لأنها متناسبة مع اجواء الجمهور، ويريد ان تصل لأكبر عدد من الناس، مضيفا أنه قام بتوزيعها بشكلين مختلفين، لتتناسب مع اجواء الافراح، ولتسمعها فئة كبيرة من الشباب.


يذكر أن البوم كريم ابو زيد "فكك من الناس" يضم 5 أغنيات، هي "الدنيا حلوة"، "وعيونها"، "دنية ربنا"، "فكك من الناس"، والتي طرحها بتوزيعين مختلفين.


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