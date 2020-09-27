موعد مباراة روما ضد يوفنتوس في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة





يلتقي فريق روما أمام نظيره يوفينتوس في إطار مباريات الأسبوع الثاني من عمر مسابقة بطولة الدوري الإيطالي، والتي سوف تقام مساء غد الأحد، على ملعب الأولمبيكو.













ويحتل يوفنتوس المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد ثلاث نقاط، بينما يتواجد روما في المرتبة الـ 19، قبل الأخيرة بدون رصيد من النقاط.













وفي الجولة الأول من الكالتشيو حقق البيانكونيري الفوز على حساب ضيفه سامبدوريا، بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، على ملعب أليانز.













أما عن روما فقد تعادل خرج ملعبه سلبيًا بدون أهداف مع نظيره هيلاس فيرونا، وقد أصدر الإتحاد الإيطالي قرارًا باحتساب الأخير فائزًا بنتيجة 3\0، وذلك بسبب مشاركة أمادو دياوارا في اللقاء.











