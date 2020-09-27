موعد مباراة النصر ضد التعاون في دور 16 بدوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة









سنكون على موعد مع مباراة سعودية خالصة في دور الستة عشر من دوري أبطال آسيا، مساء اليوم الأحد، الموافق السابع والعشرين من شهر سبتمبر، بين النصر والتعاون.





موعد مباراة النصر والتعاون





ويقام اللقاء على أرضية ملعب المدينة التعليمية في مدينة الريان بقطر، الثامنة إلا ربع بتوقيت القاهرة، والتاسعة إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة، والعاشرة إلا ربع بتوقيت أبوظبي.





وكان التعاون حسم تأهله إلى دور الـ16 من دوري أبطال آسيا، بعدما أنهى دور المجموعات في المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 9 نقاط.





في المقابل، فريق النصر صعد إلى دور الثمانية من دوري أبطال آسيا، بعدما تواجد في المركز الأول بالمجموعة الرابعة برصيد 11 نقطة.





القنوات الناقلة لمباراة التعاون والنصر



