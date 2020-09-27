مفاجأة.. حقيقة عودة طارق سليمان إلى الأهلي

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 06:57 ص
بوابة الفجر
حسام مجدي
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كشف طارق سليمان مدرب حراس مرمى النادي الأهلي السابق عن حقيقة احتمالية عودته مرة أخرى للعمل داخل جدران القلعة الحمراء الفترة المقبلة.

وأكد طارق سليمان، أن عودته للأحمر ترشحيات حتى الآن وليس هناك شيئا رسميا. 

وقال طارق خلال حواره ببرنامج الماتش: "هناك ترشيحات لكن ليس هناك شيئا رسمي، الأهلي في دمنا ودائما ما نبقى سعداء عندما نعود له مرة أخرى حتى وإن كنا نعمل بمكان آخر".

وأكمل: "هذا لا يعني أن أخل بالتعاقد مع فريقي لكن سأستأذنهم واذا وافقوا سأرحل".

واختتم سليمان حديثه قائلا: "جاهز لتدريب الأهلي في أي وقت انا بحبه وعشت فيه كثيرا كلاعب ومدرب".

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