"الأمن الداخلي" في لبنان يعلن تصفية خلية إرهابي شمالي البلاد

أعلنت قوات الأمن الداخلي في لبنان قتل جميع عناصر المجموعة الإرهابية الموالية لداعش في منطقة وادي خالد شمالي لبنان، وفقا لما أفادت به "سكاي نيوز عربية"، في خبر عاجل.



وفي وقت سابق، أعلن الجيش اللبناني أنه قتل إرهابيا ضمن مجموعة أطلقت النار على أحد مراكز الجيش شمالي لبنان مما أدى لمقتل عسكريين اثنين.



وقال الجيش في بيان له: "أقدم إرهابيون يستقلون سيارة على إطلاق النار باتجاه عناصر الحرس في أحد مراكز الجيش في محلة عرمان- المنية وقد ردّ العناصر على مصدر النيران بالمثل. نتج عن ذلك استشهاد عسكريين إثنين بالإضافة إلى مقتل أحد الإرهابيين، وقد فرّ الإرهابيون الآخرون إلى جهة مجهولة".