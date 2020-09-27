هجوم إرهابي على الجيش اللبناني في محلة عرمان

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 06:02 ص
الجيش اللبناني
الجيش اللبناني
الفجر
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أعلن الجيش اللبناني أنه قتل إرهابيا ضمن مجموعة أطلقت النار على أحد مراكز الجيش شمالي لبنان مما أدى لمقتل عسكريين اثنين.

وقال الجيش في بيان له، قبل قليل: "أقدم إرهابيون يستقلون سيارة على إطلاق النار باتجاه عناصر الحرس في أحد مراكز الجيش في محلة عرمان- المنية وقد ردّ العناصر على مصدر النيران بالمثل. نتج عن ذلك استشهاد عسكريين إثنين بالإضافة إلى مقتل أحد الإرهابيين، وقد فرّ الإرهابيون الآخرون إلى جهة مجهولة".

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