ربيع ياسين يكشف موقفه من انضمام لاعب الأهلي إلى منتخب الشباب

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 05:48 ص
بوابة الفجر
حسام مجدي
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علق ربيع ياسين مدرب منتخب مصر للشباب على موقفه من  انضمام عربي بدر لاعب النادي الأهلي إلى معسكر منتخب الشباب.

واكد ربيع ياسين أن عربي بدر  لم يشارك مع الأهلي سوى 6 دقائق ، ما المانع من انضمامه لمنتخب الشباب في الفترة المقبلة.

وقال ربيع في تصريحات خاصة لبرنامج الماتش:"أحتاج للعمل مع اللاعبين نفسيا وخططيا وفنيا بجانب معالجة زيادة الوزن لدى بعضهم ".

وتابع أن الزمالك يشرك أحمد عيد وأسامة فيصل لكنه لا يعتمد على حسام أشرف وأحتاج للعمل معه في معسكر المنتخب خلال الفترة المقبلة.

واتم أنه يجهز مباريات ودية في معسكر منتخب الشباب لكن اللاعبين الأساسيين غائبين.

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