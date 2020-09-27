ربيع ياسين يكشف موقفه من انضمام لاعب الأهلي إلى منتخب الشباب
الأحد 27/سبتمبر/2020 - 05:48 ص
حسام مجدي
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علق ربيع ياسين مدرب منتخب مصر للشباب على موقفه من انضمام عربي بدر لاعب النادي الأهلي إلى معسكر منتخب الشباب.
واكد ربيع ياسين أن عربي بدر لم يشارك مع الأهلي سوى 6 دقائق ، ما المانع من انضمامه لمنتخب الشباب في الفترة المقبلة.
وقال ربيع في تصريحات خاصة لبرنامج الماتش:"أحتاج للعمل مع اللاعبين نفسيا وخططيا وفنيا بجانب معالجة زيادة الوزن لدى بعضهم ".
وتابع أن الزمالك يشرك أحمد عيد وأسامة فيصل لكنه لا يعتمد على حسام أشرف وأحتاج للعمل معه في معسكر المنتخب خلال الفترة المقبلة.
واتم أنه يجهز مباريات ودية في معسكر منتخب الشباب لكن اللاعبين الأساسيين غائبين.