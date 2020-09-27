سمر مرسي: التحدي الأكبر لي "في ونحب تاني ليه" تجسيدي دور فتاة رقيقة وضحية دائما

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 05:46 ص
بوابة الفجر
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قالت الفنانة سمر مرسي ، أنها قدمت كثيرا دور الفتاة الأرستقراطية، لدرجة جعلتها شبه محصورة فيه لذلك كان لديها حماس لتقديم شخصية ميرنا في مسلسل "ونحب تاني ليه"  وهي من طبقة اجتماعية متوسطة لأحقق اختلافا آخر.

وأضافت خلال تصريحات صحفية: "كنت أبحث عن عمل ينتمي للنوعية الجماهيرية حيث يشاهده طبقات متعددة من الناس وينتشر بشكل أكبر وهذا توفر فعليا في مسلسل ونحب ثاني ليه مع ياسمين عبد العزيز وشريف منير وكريم فهمي وسوسن بدر وكبار النجوم".

وأشارت إلى أن الفضل في ترشيحها يعود للشركة المنتجة "سينرجي" والمؤلف عمرو محمود ياسين.

وأكدت أن الدور كان إنسانيا نفسيا بسيطا جدا، وربما بساطته هي سر صعوبته فلابد أن أعبر عن الحب والظلم والألم بمنتهى البراءة، وحسب شخصية ميرنا الرقيقة الضحية دائما، وربما كان هو التحدي الأكبر.

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