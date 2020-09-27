مدرب الأهلي السابق يفجرها: هناك أصوات خارج الأهلي تطالب بعدم عودتي مرة أخرى

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 04:18 ص
بوابة الفجر
حسام مجدي
Advertisements


كشف طارق سليمان مدرب حراس مرمى النادي الأهلي السابق أنه هناك العديد من الأصوات التي تتواجد خارج النادي تطالب بعدم عودته مرة أخرى.


وأكد طارق سليمان، أنه عمل في النادي الأهلي سنوات طويلا لأنه يؤدي دوره بشكل جيد جدا. 

وقال طارق خلال حواره ببرنامج الماتش: "عندما عدت الموسم الماضي كان الثلاث حراس في مستوى معنوي منخفض بعد الخروج من إفريقيا والبطولة العربية".

وأكمل: "استمريت في تدريبهم حتى استعادوا مستواهم مرة أخرى وحققنا الدوري الذي كان يعد إعجازا بعدما قدم الزمالك موسما تاريخيا".

وتابع: "حاليا هناك أصوات تطالب بعدم عودتي إلى الأهلي من خارج النادي لكنها مؤثرة".

واختتم: "هناك كتائب إلكترونية تعمل على مواقع التواصل الاجتماعي وتؤثر في رأي الجمهور".

أخبار تهمك

جماهير الأهلي تثور على نجم الفريق بسبب المدرب الجديد

منذ حوالي 13 ساعة

سبب صادم وراء رحيل فايلر عن الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

الأهلي يقترب من استعادة لاعبه مرة أخرى

منذ حوالي 16 ساعة

خطة بديلة من الأهلي لضم بلايلي

منذ حوالي 11 ساعة

الأهلي يكشف حجم إصابة رامي ربيعة

منذ حوالي 6 ساعات

كومان يستقر على تشكيل برشلونة أمام فياريال

منذ حوالي 4 ساعات

تفاصيل صفقة الموسم في الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

برشلونة يحسم موقفه من التعاقد مع لاوتارو مارتينيز

منذ حوالي 8 ساعات

رضا عبد العال يعلق على مشادته مع كهربا

منذ حوالي 7 ساعات

مؤشر جديد يقرب برشلونة من صفقة الموسم

منذ حوالي 13 ساعة

أخر تطورات صفقة انتقال كريم طارق إلى الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

بعد خروجه من حسابات كومان.. نجم برشلونة يتلقي عرضين للرحيل

منذ حوالي 9 ساعات

مدرب الأهلي السابق يفجرها: هناك أصوات خارج الأهلي تطالب بعدم عودتي مرة أخرى

منذ ساعة و 23 دقيقة

الأهلي يحصل على توقيع صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. زلزال يضرب البحر الأحمر بالقرب من الغردقة

منذ يوم

تأجيل مراسم دفن المنتصر بالله لهذا السبب

منذ حوالي 6 ساعات

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
04:31 م

الأهلي يحصل على توقيع صفقة من العيار الثقيل

مدرب الأهلي السابق يفجرها: هناك أصوات خارج الأهلي تطالب بعدم عودتي مرة أخرى

04:18 ص

رضا عبد العال يعلق على مشادته مع كهربا

10:42 م

جماهير الأهلي تثور على نجم الفريق بسبب المدرب الجديد

04:57 م

تأجيل مراسم دفن المنتصر بالله لهذا السبب

12:02 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مقدم فى المخابرات الإسرائيلية: لا نريد سلاما مع العرب لأنهم فاشلون

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: «كورونا» ترفع السرية عن «بنات بوتين»