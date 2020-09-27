مبادرة شبابية تنقد أثرًا عمره 1000 عام من القمامة

تعتبر الآثار الإسلامية في مرمى نيران القمامة بشكل دائم، حيث أن معظم آثار تلك الفترة تقع في قلب الحيز العمراني، ما يجعلها عرضة أن تتحول لمقالب للقمامة خصيصًا إن تعرضت لإهمال من جانب المسؤولين عنها.



وفي مبادرة تعتبر الأولى من نوعها أقدم مجموعة من الشباب المهتمين بالشأن التراثي والأثري في مصر على تنظيف أحد أهم الآثار الإسلامية الباقية من أكوام القمامة التي عششت بداخله، وهذا الأثر هو قبة الحصواتي.







مبادرة شبابية

وقد قاد تلك المجموعة الدكتور مصطفى الصادق، وهو أحد أشهر عاشقي الآثار الإسلامية، وعلى الرغم من أنه هاو إلا أنه يفوق متخصصين في درايته بدروب تلك الآثار، وشاركه كذلك عدد من الشباب المهتمين بالتراث والآثار منهم زيزو عبد، وعمر النعماني، ومحمود مرزوق وآخرين، حيث رفعوا أكوام القمامة وقلموا بتنظيف المحاريب الجصية النادرة.





