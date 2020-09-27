إغلاق "أوبرا متروبوليتان" في نيويورك تغلق لعام آخر بسبب "كورونا"

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 03:53 ص
بوابة الفجر
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ألغت أوبرا متروبوليتان الشهيرة في نيويورك موسمها المقبل بالكامل، وقالت إنها ستظل مغلقة حتى سبتمبر 2021 بسبب جائحة فيروس (كورونا).

وقالت المؤسسة في بيان لها: "نأسف لإبلاغكم أن أوبرا متروبوليتان اتخذت القرار الصعب للغاية بإلغاء موسم 2021-2020 بأكمله، بناء على نصيحة مسؤولي الصحة الذين يقدمون المشورة لمركز ميت آند لينكولن"، حيث مقر الأوبرا.

وتنظم دار الأوبرا التي تضم 3800 مقعد أكثر من 200 عرض كل موسم وتستقبل نحو 800 ألف زائر، وفقًا لموقعها على الإنترنت.



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