شيرى عادل: معز مسعود لم يشترط اعتزالي التمثيل

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 03:23 ص
بوابة الفجر
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قالت الفنانة شيري عادل، أن طليقها الداعية الإسلامي معز مسعود لم يشترط عليها اعتزال التمثيل.

وأوضحت شيرى عادل خلال مداخلة هاتفية فى برنامج التاسعة المذاع على القناة الاولى المصرية والذى يقدمه الاعلامى وائل الابراشى، أن علاقتها بمعز مسعود علاقة احترام متبادل 
 
وأشارت إلى أن الطلاق حدث منذ أكثر من عام كامل وعلاقتها الحالية بمعز مسعود تقوم على مبدأ الاحترام المتبادل بين الطرفين.

كان زواج شيري عادل من معز مسعود أحدثت ضجة، نظراً لأنه تزوج من فنانة وأنها الزيجة الثالثة له بعد انفصاله بوقت قصير عن زوجته الثانية بسنت نور الدين، بخلاف أنهما أعلنا زواجهما بطريقة غريبة من خلال بيان يخص مسلسل "السهام المارقة".

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