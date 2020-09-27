سمر مرسي: هذه النجمة من دفعتني لدخول عالم الفن

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 02:44 ص
بوابة الفجر
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تحدت الفنانة الشابة سمر مرسي عن تجربتها في مسرحية "كوكو شانيل" والتعاون مع النجمة شريهان وكيف ترين هذه التجربة، قائلة أجمل تجربة ممكن أن تمر بفنان ولي الشرف أني شاركت فيها و"كوكو شانيل" عمل ضخم لم يقدم مثله في الوطن العربي على الإطلاق. 

وأضافت في تصريحات صحفية: كما أنها تجربة عزيزة على قلبي للغاية، فببساطة يكفي أنني أقف أمام النجمة " شريهان "أيقونة الفن.

 وأشارت إلى أن شريهات هي من كانت السبب في حبها للفن ودراسة الباليه في صغرها ويكفي أنها عادت للفن بعد غياب وأنا أشارك في أول عمل لها بعد العودة وحقيقي هي إنسانة أكثر من رائعة ومدرسة في كل شيء وأتمنى عرض المسرحية قريبا.

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