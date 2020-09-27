تصريح ناري من ربيع ياسين عن كارتيرون وفايلر









أطلق ربيع ياسين المدير الفني لمنتخب مصر للشباب تصريح ناري عن الثنائي باتريس كارتيرون المدير الفني السابق لنادي الزمالك ورينيه فايلر المدير الفني الحالي للأهلي.





وأكد ربيع ياسين، أن الأهلي والزمالك يجب أن يتعاقدوا مع مدربين كبار بحجمهم مكانتهم.





وقال ربيع خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش: "أعجبني موقف الزمالك إنه تعاقد مع مدرب كبير مثل باتشيكو خلال إسبوع بجهاز فني متكامل، ويجب أن تفعل إدارة الأهلي مثل الزمالك".





وأكمل: "كارتيرون وفايلر هما الخسرانين بخروجهم، فكارتيرون كان "ميت" منذ رحيله عن الأهلي".



