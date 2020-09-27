أطفال مؤسسة أهل مصر يوجهون رسالة محبة لمحمد رمضان (فيديو)

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 02:18 ص
بوابة الفجر
لمياء علي
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شارك الفنان محمد رمضان محبيه مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي، بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام لأطفال مؤسسة أهل مصر وهم يوجهون له رسالة حب وتقدير.

وعلق رمضان على الفيديو قائلًا: "شكراً مؤسسة أهل مصر شكراً  الدكتورة هبة السويدي علاج الحروق بالمجان نفسياً وعضوياً قضية لها اولوية خاصة في مُؤسستي الخيرية الأولى".

من جانب آخر، مازال رمضان يحصد نجاحات أحدث أعماله المصورة بعنوان ياحبيبي مع ميتر جيمس، وتم تصويره في دولة الإمارات العربية، وكان رمضان قد شوق محبيه بمجموعة من الصور من داخل كواليس التصوير خلال الفترة الماضية.

يذكر أن محمد رمضان سيخوض السباق الرمضاني المقبل بمسلسل موسى وذلك بعد نجاح مسلسل البرنس العام الماضي، كما يستعد لطرح أغنية جديدة بعنوان "دبابة".

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