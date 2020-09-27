مدرب الأهلي السابق: محمد الشناوي من أفضل 10 حراس فى العالم

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 01:58 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
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تحدث طارق سليمان، مدرب حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي سابقًا، عن متسوى محمد الشناوي في المواسم الماضية مع الفريق الأحمر ومنتخب مصر.

وقال طارق سليمان في تصريحات لبرنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "محمد الشناوي حاليًا من أفضل 10 حراس حول العالم وهو يقدم مستويات كبيرة للغاية".

وشدد: "محمد الشناوي سيحصل على لقب أفضل لاعب في الدوري المصري بالموسم الجاري بدون منافس".

وتطرق سليمان في حديثه معلقًا على انتقال شريف إكرامي إلى صفوف نادي بيراميدز مؤكدًا: "شريف إكرامي حارس كبير ولكن أمامه تحديات كبيرة في النادي السماوي".

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