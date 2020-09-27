"ترامب" يستفز الديمقراطيين بترشيح "باريت" في المحكمة العليا

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 02:00 ص
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الفجر
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أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، رشح القاضية إيمي باريت، لمنصب رئيس المحكمة العليا، خلفا لروث بادر.

هذا، وتعتبر "باريت"، التي كانت قاضية بمحكمة الاستئناف الاتحادية، من المحافظين، وتوصف بأنها كاثوليكية متدينة، وتعتبر من المناهضين للإجهاض، وبالتالي فهي مفضلة لدى المحافظين.

"باريت" أيضا مؤيدة لتوسيع حقوق حيازة السلاح، وأيضا مؤيدة لسياسات ترامب بشأن الهجرة، والتي يعتبرها الديمقراطيون متشددة جدا.

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