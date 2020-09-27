أستاذ علم نفس: المدرس صاحب واقعة التحرش بطفلة "مضطرب سلوكيًا" (فيديو)

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 07:52 ص
أرشيفية
أرشيفية
كـسـاب أحـمـد
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قالت الدكتور دينا هلالي، أستاذ علم النفس، تعليقا على واقعة تحرش مدرس بطفلة: "إنها حالة مؤسفة، خاصة أن من قام بهذه الواقعة شخص صاحب رسالة"، لافتة إلى أن قام بهذه الواقعة ليس مريضًا نفسيًا، ولكنه مضرب سلوكيًا.

وتابعت "هلالي"، في مداخلة مع برنامج "التاسعة"، المذاع على القناة الفضائية الأولى، أن المدرس يجب أن يكون أب وصاحب رسالة، ولكن هناك بعض الحالات الفردية التي تعاني من اضطرابات سلوكية، مشيرة إلى ضرورة توعية الأبناء بماهية التحرش، وعدم ترك الأطفال مع أي شخص، حتى إذا كان من الأقارب.

هذا، وأصدرت نيابة المقطم والخليفة الجزئية، بحبس مدرس، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة التحرش بطفلتين داخل شقة بمنطقة الخليفة، ووجهت النيابة للمدرس تهمة التحرش وهتك عرض طفلتين داخل غرفة مغلقة.

وكشفت تحقيقات النيابة، عن أن الواقعة كانت أمس الجمعة عندما كان أحد الشباب يعاين شقة لشرائها بمنطقة الخليفة، وأثناء معاينته الشرفة شاهد رجل مسن يتحرش بطفلتين داخل غرفة فصوره ونشر الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي.

كما ألقت قوات الأمن القبض على المدرس المتحرش، بعد أقل من 12 ساعة، من ظهور فيديو التحرش، وتمكنت أجهزة الأمن من تحديد هويته، حيث تبين أنه مدرس.

وفحصت قوات الأمن الفيديو الذي يظهر فيه المدرس أثناء تحرشه بالطفلة، ومدته دقائق، ونجحت الأجهزة الأمنية في تحديد هوية المدرس المسن، ومكان بث الفيديو حيث تبين أنه من منطقة الخليفة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المدرس المتحرش، وجارٍ العرض على جهات التحقيق لمواجهته بالفيديو المتداول، وتحفظت القوات على الفيديو.

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