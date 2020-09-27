اليوم.. الحكم على سعاد الخولي بتهمة الكسب غير المشروع

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 06:31 ص
سعاد الخولي
سعاد الخولي
مـروة هيـكل
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تصدر اليوم الأحد محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، الحكم علي المتهمة سعاد عبدالرحيم الخولي، نائبة محافظ الإسكندرية الأسبق، لاتهامها بتحقيق كسب غير مشروع بقيمة 900 ألف جنيه.

يصدر الحكم برئاسة المستشار محمد محمود أحمد، وعضوية المستشارين إبراهيم سيد خلف الله، وحاتم محمد الخولي محمد أحمد الشرقاوي.

وكان جهاز الكسب غير المشروع، أحال المتهمة للمحاكمة الجنائية لتحقيق كسب غير مشروع، بقيمة 900 ألف جنيه.

وأكدت التحقيقات أنها بصفتها من الخاضعين لأحكام القانون رقم 6 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع، وبصفتها كانت مدير مديرية الطب البيطري بمحافظتي القاهرة والبحر الأحمر، ومستشار بالهيئة العامة للخدمات البشرية، ونائب محافظ الإسكندرية، حصلت لنفسها ولذويها، على کسب غير مشروع قدره 900 ألف جنيه عبارة عن مصروفات غير معلومة المصدر، ناشئة عن وجود زيادة في ثروتها لا تتناسب مع المصادر المشروعة لدخلها.

وكان ذلك ناتجا عن استغلالها صفتها في الوظائف سالفة البيان، حيث أوضحت التحقيقات أنها تحصلت على العديد من العقارات من الجهات التي تعاملت معها واستثمرتها بإعادة بيعها، فضلا عن قيامها بعمل العديد من العلاقات مع المترددين على جهات عملها، والحصول على مزايا وهدايا ومبالغ مالية، وهو ما نتجت عنه زيادة في ثروتها وذويها بشكل لا يتناسب مع مواردهم وعجزت عن إثبات مصدر مشروع لها. 

وتضمنت أوراق القضية، شهادة أحد ضباط الرقابة الإدارية، والذي قال إن تحرياته توصلت إلى أن المتهمة دأبت على استغلال سلطات الوظائف المختلفة التي تولتها، ما مكّنها من امتلاك الثروات.

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