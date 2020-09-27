"الحب كله".. شريف سلامة برفقة داليا مصطفى في إطلالة رومانسية

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 01:42 ص
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
Advertisements

غازل الفنان شريف سلامة،  جمهوره بصورة جديدة له عبر حسابه الرسمي بموقع الصور الشهير "إنستجرام".

وظهر شريف بالصورة برفقة زوجته الفنانة داليا مصطفي في لحظات رومانسية.

ووجه لزوجته رسالة رومانسية ملئية بالحب واكتفى خلالها بقوله: "الحب كله".

وبشارك شريف سلامة يشارك في مسلسل أسود فاتح ، والذي يشارك في بطولته نخبة من النجوم منهم هيفاء وهبي، معتصم النهار، شريف سلامة، أحمد فهمي، روجينا.

كما يشارك صبري فواز، فراس سعيد، رانيا منصور، عمر السعيد، حنان سليمان، نبيل نور الدين، ناصر سيف، تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل.

أخبار تهمك

مؤشر جديد يقرب برشلونة من صفقة الموسم

منذ حوالي 10 ساعات

والد الطفلة روميساء: لم استجابة السيسي لعلاج ابنتي (فيديو)

منذ ساعة

برشلونة يحسم موقفه من التعاقد مع لاوتارو مارتينيز

منذ حوالي 5 ساعات

سبب صادم وراء رحيل فايلر عن الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. زلزال يضرب البحر الأحمر بالقرب من الغردقة

منذ يوم

رضا عبد العال يعلق على مشادته مع كهربا

منذ حوالي 4 ساعات

تفاصيل صفقة الموسم في الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

أخر تطورات صفقة انتقال كريم طارق إلى الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

"الله يكون في عونك يا هضبة".. عمرو أديب يعلق على تدريبات "دينا الشربيني" على رفع الأثقال

منذ ساعة و نصف

الأهلي يكشف حجم إصابة رامي ربيعة

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يحصل على توقيع صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 10 ساعات

تأجيل مراسم دفن المنتصر بالله لهذا السبب

منذ ساعتين و 29 دقيقة

جماهير الأهلي تثور على نجم الفريق بسبب المدرب الجديد

منذ حوالي 10 ساعات

خطة بديلة من الأهلي لضم بلايلي

منذ حوالي 8 ساعات

كومان يستقر على تشكيل برشلونة أمام فياريال

منذ ساعة

بعد خروجه من حسابات كومان.. نجم برشلونة يتلقي عرضين للرحيل

منذ حوالي 6 ساعات

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
04:31 م

الأهلي يحصل على توقيع صفقة من العيار الثقيل

كومان يستقر على تشكيل برشلونة أمام فياريال

01:29 ص

رضا عبد العال يعلق على مشادته مع كهربا

10:42 م

تأجيل مراسم دفن المنتصر بالله لهذا السبب

12:02 ص

الأهلي يكشف حجم إصابة رامي ربيعة

11:35 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مقدم فى المخابرات الإسرائيلية: لا نريد سلاما مع العرب لأنهم فاشلون

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: «كورونا» ترفع السرية عن «بنات بوتين»