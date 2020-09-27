علي جمعة عن الجماعة الإرهابية: "منفصلين عن الواقع" (فيديو)

قال الدكتور علي جمعة، المفتي السابق للجمهورية، إن جماعة الإخوان الإرهابية عادة ما تستخدم الكلمات القرآنية من أجل تحقيق أهدافها، مشيرًا إلى استمرار استخدامهم لكلمة "التمكين" وهي كلمة قرآنية من أجل سعيهم الدائم للوصول إلى السلطة.



وأضاف "جمعة" في لقائه ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي"، مساء السبت: "هذه الجماعة لا تدرك الواقع، ويتعاملون مع الخيال ولديهم تركيبة عقلية مختلة، ويريد الاستيلاء على الحكم ولكنهم غير مؤهلين لذلك، وليس لديهم أي مؤهل أو أداء أو برنامج للوصول للحكم بالطرق المشروعة ولذلك يسعون إلى الوصول إليها بهذه الطرق التخريبية".



وانتقد المفتي السابق، ما تقوم به أتباع هذه الجماعة من الشتم والسباب في المصريين بل وصل الأمر إلى سب الدين لمجرد أن المصريين لا يلتفتون إلى دعواتهم التخريبية، مؤكدًا أن مصر تسير على شرع الله وتطبق الشريعة الإسلامية، مستطردًا "ربنا هو اللي خلص مصر من هذه الجماعة وسوف تبقى على حالها حتى قيام الساعة ويلقى سيدنا عيسى وموسى".



