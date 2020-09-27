شاهد.. وزير التعليم عن مستوى الامتحانات: "حاشرين نفسنا في حاجة مش بتاعتنا"

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 07:31 ص
طارق شوقي
طارق شوقي
هدى عبدالرازق
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عقب الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، على تخوف البعض أن اختلاف نماذج امتحانات الثانوية العامة لا يؤدي إلى تكافؤ الفرص بين الطلاب، حيث يكون احد النماذج أكثر صعوبة من نموذج آخر.

وأشار "شوقي"، خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن التقييم يقوم على أساس علمي، والخبراء هم المسئولون عنه، منوها بأن الحكم على صعوبة امتحان أو سهولته مسئولية الخبراء.

وأضاف وزير التربية والتعليم، "إحنا كنا حاشرين نفسنا في حاجة لها ناس متخصصة".

هذا، وأعلنت وزارة التربية والتعليم الخريطة الزمنية للعام الدراسي المقبل 2020.2021،حيث تبدأ الدراسة في العام الدراسي الجديد 2020-2021، يوم السبت الموافق 17 أكتوبر 2020، وتنتهي يوم الخميس 24 يونيو 2021، على أن تبدأ إجازة نصف العام الدراسي يوم السبت الموافق 6 فبراير 2021 وتستمر حتى يوم الخميس 18 فبراير 2021 (لمدة 15 يومًا).
 
ووفقًا للخريطة الزمنية، يبدأ الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجديد 2020-2021، يوم السبت الموافق 17 أكتوبر 2020 ويستمر حتى يوم 5 فبراير 2021 (مدة أيام الدراسة الفعلية 93 يومًا)، على أن يبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم 20 فبراير 2021 ويستمر حتى 17 يونيو 2021 (مدة الدراسة الفعلية 96 يومًا).
 
وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم السبت الموافق 23 يناير 2021، على أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت الموافق 15 مايو 2021، على أن تقام امتحانات الدبلومات الفنية يوم السبت 29 مايو 2021، وتقام امتحانات الثانوية العامة يوم السبت 19 يونيو 2021.
 
وقال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إن تحديد موعد بداية العام الدراسي الجديد 2020-2021، جاء نتيجة لظروف انتشار جائحة فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن شكل ونظام الدراسة في العام الجديد قيد الدراسة حاليًا وسيتم إعلانه فور الانتهاء منه.

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وزير التعليم عمرو أديب طارق شوقي بوابة الفجر الفجر

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