وزير الزراعة: تبطين الترع يرفع من كفاءة المياه (فيديو)

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 05:00 ص
السيد القصير
السيد القصير
شيماء حسن
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كشف الدكتور السيد القصير وزير الزراعة، عن تفاصيل لقائه بالرئيس عبد الفتاح السيسي للحديث عن تحديث نظم الري.

وقال "القصير" في اتصال هاتفي ببرنامج "آخر النهار" المذاع على فضائية "النهار": "تحديث نظم الري لا يرتبط فقط بالمسألة الراهنة، ولكنه آلية من الآليات لمواجهة الزيادة السكانية والرغبة في التوسع الأفقي لزيادة حصة الزراعة وزيادة الإنتاج وبالتالي زيادة الصادرات وتقليل الفجوة الغذائية".

وأشار وزير الزراعة، إلى أن التوسع في الأراضي للاستصلاح الزراعي يحتاج إلى كميات إضافية من المياه، مؤكدًا أن تبطين الترع والمساقي والمراوي ترفع من كفاءة المياه في نهاية الترع وتحسين من مستويات الزراعة رغم تكلفتها العالية، موضحًا أن هذا التحديث يساهم في زيادة الرقعة الزراعية للفلاح فضلا عن زيادة الإنتاجية.

وكان اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والسيد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "استعراض الموقف التنفيذي لمشروعات تنمية سيناء"، خاصةً فيما يتعلق بمشروعات استصلاح واستزراع الأراضي، فضلًا عن جهود توفير الموارد المائية والبنية الأساسية اللازمة لدعم تلك المشروعات.

وقد اطلع السيد الرئيس على الخطوات التنفيذية لتنمية منطقة جنوب الوادي بتوشكي، حيث وجه السيد الرئيس بالإسراع في مشروعات تطوير وتأهيل منخفضات مفيض توشكي لما لها من انعكاسات على استصلاح الأراضي بالمنطقة والاستفادة منها.

كما تم عرض مستجدات تنفيذ مشروع ترعة الحمام الخاص بتنمية الساحل الشمالي واستزراع 500 ألف فدان في الصحراء الغربية، حيث وجه السيد الرئيس بمراعاة تطبيق المشروع في الإطار الشامل لجهود الدولة لصياغة وتطوير تلك المنطقة من ناحية البنية السكانية والمجتمعية، إلى جانب التوسع في رقعة الأراضي الزراعية، مع الاهتمام بدراسة وتدقيق كافة بيانات المشروع علميًا وهندسيًا بالنظر إلى أهميته الإستراتيجية.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد استعراض بعض جهود وزارة الأوقاف فيما يتعلق بالاستغلال الأمثل وحسن إدارة الأراضي التابعة لها، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية، خاصةً وزارتي الري والزراعة، بالإضافة إلى جهود وزارة الأوقاف في رفع كفاءة ودعم قدرات العاملين بها، حيث وجه السيد الرئيس في هذا الإطار بمنح مكافآت تميز علمي للعاملين بوزارة الأوقاف والجهات التابعة لها من الحاصلين على درجتي الماجستير والدكتوراه.

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