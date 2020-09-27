صراع مشتعل منذ البداية.. تعرف على ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز





اشتعل الصراع مبكرًا على صدارة ترتيب هدافي بطولة الدوري الإنجليزي بالموسم الحالي 2020 – 2021،وقبل انتهاء الجولة الثالثة من المسابقة، في ظل تألق عدد من اللاعبين أصحاب القدرات التهديفية العالية بالبريميرليج هذا الموسم في مختلف الأندية.





ويعتلي اللاعب دومينيك كالفيرت ليوين لاعب فريق إيفرتون صدارة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 5 أهداف، بينما يحتل المرتبة الثانية في القائمة اللاعب الكوري الجنوبي هيونج مين سون لاعب توتنهام بـ 4 أهداف.





وإليكم ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بالموسم الحالي:-





1- دومينيك كالفيرت ليوين (إيفرتون) 5 أهداف

2- هيونج مين سون (توتنهام) 4 أهداف

3- داني إنجز (ساوثهامبتون) 3 أهداف

4- محمد صلاح (ليفربول) 3 أهداف

5- نيال موباي (برايتون) 3 أهداف

6- ويلفريد زاها (كريستال بالاس) 3 أهداف

7- هيلدر كوستا (ليدز يونايتد) 2 هدف

8- جيمي فاردي (ليستر سيتي) 2 هدف

9- ساديو ماني (ليفربول) 2 هدف

10- كالوم روبينسون (وست بروميتش) 2 هدف





الجدير بالذكر أن اللاعب جيمي فاردي نجم ليستر سيتي الإنجليزي فاز بجائزة "الحذاء الذهبي" كهداف للدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الماضي 2019 – 2020 بعدما سجل 23 هدفا مع فريقه.



