"الله يكون في عونك يا هضبة".. عمرو أديب يعلق على تدريبات "دينا الشربيني" على رفع الأثقال
الأحد 27/سبتمبر/2020 - 12:58 ص
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علق الإعلامي عمرو أديب على الفيديو الذي نشرته الفنانة دينا الشربيني على موقع الصور إنستجرام والذي تظهر خلالها وهي تتدرب على رقع الأثقال ما أقدرش أشيل ربع الحمل اللي شالته.
وقال "أديب" خلال برنامج "الحكاية" المذاع على قناة "إم بي سي مصر":"دينا تفصل 10 ستات بصحتها. الله يكون في عونك يا هضبة".
كانت دينا الشربيني فاجأت جمهورها بمقطع فيديو جديد لها أثناء رفعها الأثقال وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".
وعلقت الشربيني على الصورة قائلة :"العودة إلى المسار الصحيح"
ولاقى الفيديو تفاعل كبيرًا بين متابعي الفنانة وجمهورها الذي قام بمشاركته على نطاق واسع.