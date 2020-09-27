أول تعليق من أمير مرتضي منصور عقب وصول باتشيكو للقاهرة

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 12:46 ص
بوابة الفجر
رامي بشاي
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اكد امير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة الأول بنادي الزمالك على توقيع عقود تدريب البرتغالي جيمي باتشيكو لقيادة الفريق خلال الساعات القليله المقبله

وقال منصور في تصريحات خاصة بأن التوقيع على عقود تدريبات شيكو لنادي الزمالك سوف تتم خلال اليوم الاحد، مشيرا الى حضور المدرب مباراه الفريق امام الجونة ببطولة الدوري المصري الممتاز
      
و وصل منذ قليل البرتغالي جيمي باتشيكو المدير الفني الجديد للفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى القاهرة، وذلك لتولي قيادة الفريق خلال الفترة المقبلة.                    
كان في استقبال باتشيكو بمطار القاهرة الدولي، أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة الأول بنادي الزمالك.                      

 وأعلن المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك التعاقد مع البرتغالي باتشيكو لقيادة الفريق الأول حتى نهاية الموسم المقبل.

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