خالد عكاشة عن سرقة "حماس" مساعدات الفلسطينيين: شيء مخجل (فيديو)

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 07:05 ص
خالد عكاشة
خالد عكاشة
كـسـاب أحـمـد
Advertisements
قال العميد خالد عكاشة، الخبير الأمني، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع بشكل يوم تنفيذ الخطط التنموية في كافة المجالات بشكل يومي، سواء في أو المشروعات التنموية أو الإصلاح النقدي أو مراجعة الموازنة أو الإصلاحات الهيكلية، أو تطوير منظومة الري.

وتابع "عكاشة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية أيمان الحصري ببرنامج "مساءdmc"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء السبت، أن الدولة المصرية تجابه التحديات، وفي نفس الوقت تطور إمكانياتها في كافة المجالات، لافتًا إلى أن الرئيس السيسي يتابع تفاصيل كل ما يحدث من مشروعات عن كثب، وبصورة مستمرة.

وعن التسريبات التي كشفت عن سرقة حركة حماس التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية مساعدات الشعب الفلسطيني، قال: "لا زالت حركة حماس تتاجر بمعاناة الشعب الفلسطيني، بدلاص من مراعاة حياة المواطنين".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

فلسطين حماس بوابة الفجر الفجر الجماعه الإرهابية

أخبار تهمك

سبب صادم وراء رحيل فايلر عن الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. زلزال يضرب البحر الأحمر بالقرب من الغردقة

منذ يوم

كومان يستقر على تشكيل برشلونة أمام فياريال

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يكشف حجم إصابة رامي ربيعة

منذ حوالي 8 ساعات

تفاصيل صفقة الموسم في الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

بعد خروجه من حسابات كومان.. نجم برشلونة يتلقي عرضين للرحيل

منذ حوالي 11 ساعة

خطة بديلة من الأهلي لضم بلايلي

منذ حوالي 13 ساعة

ربيع ياسين يكشف موقفه من انضمام لاعب الأهلي إلى منتخب الشباب

منذ ساعة و 21 دقيقة

جماهير الأهلي تثور على نجم الفريق بسبب المدرب الجديد

منذ حوالي 14 ساعة

أخر تطورات صفقة انتقال كريم طارق إلى الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

تأجيل مراسم دفن المنتصر بالله لهذا السبب

منذ حوالي 7 ساعات

رضا عبد العال يعلق على مشادته مع كهربا

منذ حوالي 8 ساعات

مدرب الأهلي السابق يفجرها: هناك أصوات خارج الأهلي تطالب بعدم عودتي مرة أخرى

منذ ساعتين و 51 دقيقة

برشلونة يحسم موقفه من التعاقد مع لاوتارو مارتينيز

منذ حوالي 10 ساعات

الأهلي يحصل على توقيع صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 15 ساعة

الأهلي يقترب من استعادة لاعبه مرة أخرى

منذ حوالي 17 ساعة

موضوعات متعلقة

ما قاله وزراء الخارجية العرب في القمة العربية الاقتصادية

محلل: إمكانية إنهاء الانقسام الفلسطيني بات غير مرئي

باحث: حركة حماس لم تكن إضافة للقضية الفلسطينية

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
04:31 م

الأهلي يحصل على توقيع صفقة من العيار الثقيل

مدرب الأهلي السابق يفجرها: هناك أصوات خارج الأهلي تطالب بعدم عودتي مرة أخرى

04:18 ص

رضا عبد العال يعلق على مشادته مع كهربا

10:42 م

جماهير الأهلي تثور على نجم الفريق بسبب المدرب الجديد

04:57 م

ربيع ياسين يكشف موقفه من انضمام لاعب الأهلي إلى منتخب الشباب

05:48 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مقدم فى المخابرات الإسرائيلية: لا نريد سلاما مع العرب لأنهم فاشلون

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: «كورونا» ترفع السرية عن «بنات بوتين»