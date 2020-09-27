خالد عكاشة عن سرقة "حماس" مساعدات الفلسطينيين: شيء مخجل (فيديو)

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قال العميد خالد عكاشة، الخبير الأمني، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع بشكل يوم تنفيذ الخطط التنموية في كافة المجالات بشكل يومي، سواء في أو المشروعات التنموية أو الإصلاح النقدي أو مراجعة الموازنة أو الإصلاحات الهيكلية، أو تطوير منظومة الري.



وتابع "عكاشة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية أيمان الحصري ببرنامج "مساءdmc"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء السبت، أن الدولة المصرية تجابه التحديات، وفي نفس الوقت تطور إمكانياتها في كافة المجالات، لافتًا إلى أن الرئيس السيسي يتابع تفاصيل كل ما يحدث من مشروعات عن كثب، وبصورة مستمرة.



وعن التسريبات التي كشفت عن سرقة حركة حماس التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية مساعدات الشعب الفلسطيني، قال: "لا زالت حركة حماس تتاجر بمعاناة الشعب الفلسطيني، بدلاص من مراعاة حياة المواطنين".

