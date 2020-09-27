وزير التعليم: الطلاب يدرسون المنهج كاملا في العام الدراسي الجديد (فيديو)

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 04:16 ص
لقطة من البرنامج
لقطة من البرنامج
هدى عبدالرازق
Advertisements
قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن تقليل الكثافات داخل الفصول هي المشكلة الأصعب في العام الدراسي الجديد، حيث يجب أن تكون المسافة بين الطلاب متر ونصف.

وأشار "شوقي"، خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن الطلاب في مختلف المراحل التعليمية سيحصلون على المنهج كامل رغم أنهم لن يحضروا كل الأيام بالمدرسة، معلقا: "مفيش تخفيض".

وأوضح وزير التربية والتعليم، أن المصدر الأساسي للتعلم من الصف الرابع الابتدائي وحتى الثانوية العامة ليس المدرسة، وإنما القنوات التعليمية.

هذا، وأعلنت وزارة التربية والتعليم الخريطة الزمنية للعام الدراسي المقبل 2020.2021،حيث تبدأ الدراسة في العام الدراسي الجديد 2020-2021، يوم السبت الموافق 17 أكتوبر 2020، وتنتهي يوم الخميس 24 يونيو 2021، على أن تبدأ إجازة نصف العام الدراسي يوم السبت الموافق 6 فبراير 2021 وتستمر حتى يوم الخميس 18 فبراير 2021 (لمدة 15 يومًا).
 
ووفقًا للخريطة الزمنية، يبدأ الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجديد 2020-2021، يوم السبت الموافق 17 أكتوبر 2020 ويستمر حتى يوم 5 فبراير 2021 (مدة أيام الدراسة الفعلية 93 يومًا)، على أن يبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم 20 فبراير 2021 ويستمر حتى 17 يونيو 2021 (مدة الدراسة الفعلية 96 يومًا).
 
وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم السبت الموافق 23 يناير 2021، على أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت الموافق 15 مايو 2021، على أن تقام امتحانات الدبلومات الفنية يوم السبت 29 مايو 2021، وتقام امتحانات الثانوية العامة يوم السبت 19 يونيو 2021.
 
وقال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إن تحديد موعد بداية العام الدراسي الجديد 2020-2021، جاء نتيجة لظروف انتشار جائحة فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن شكل ونظام الدراسة في العام الجديد قيد الدراسة حاليًا وسيتم إعلانه فور الانتهاء منه.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزير التعليم عمرو أديب طارق شوقي بوابة الفجر الفجر التعليم

أخبار تهمك

بعد خروجه من حسابات كومان.. نجم برشلونة يتلقي عرضين للرحيل

منذ حوالي 9 ساعات

مدرب الأهلي السابق يفجرها: هناك أصوات خارج الأهلي تطالب بعدم عودتي مرة أخرى

منذ ساعة و 23 دقيقة

أخر تطورات صفقة انتقال كريم طارق إلى الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

تفاصيل صفقة الموسم في الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

كومان يستقر على تشكيل برشلونة أمام فياريال

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يقترب من استعادة لاعبه مرة أخرى

منذ حوالي 16 ساعة

جماهير الأهلي تثور على نجم الفريق بسبب المدرب الجديد

منذ حوالي 13 ساعة

الأهلي يكشف حجم إصابة رامي ربيعة

منذ حوالي 6 ساعات

رضا عبد العال يعلق على مشادته مع كهربا

منذ حوالي 7 ساعات

تأجيل مراسم دفن المنتصر بالله لهذا السبب

منذ حوالي 6 ساعات

سبب صادم وراء رحيل فايلر عن الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

الأهلي يحصل على توقيع صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. زلزال يضرب البحر الأحمر بالقرب من الغردقة

منذ يوم

برشلونة يحسم موقفه من التعاقد مع لاوتارو مارتينيز

منذ حوالي 8 ساعات

مؤشر جديد يقرب برشلونة من صفقة الموسم

منذ حوالي 13 ساعة

خطة بديلة من الأهلي لضم بلايلي

منذ حوالي 11 ساعة

موضوعات متعلقة

zamalek channel تردد قناة الزمالك الجديد 2019 التابعة للجماهير البيضاء وموعد اطلاقها على القمر الصناعي نايل سات "Nile s

Nile sat | استقبل وضبط تردد قناة أون سبورت On Sport وتايم سبورت على القمر الصناعي المصري

nile sat | تردد قناة الجديد اللبنانية Aljadeed 2020 وأهم البرامج علي القناة على القمر الصناعي نايل سات

شاهد مسلسل ونحب تاني ليه للنجمة ياسمين عبد العزيز عبر هذه الترددات

التعليم أونلاين HD.. تردد قنوات مصر التعليمية 2020 الجديد ومواعيد الدروس علي النايل سات

وزير التعليم: نحل مشاكل التعليم من الجذور.. والوضع في تحسن

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
04:31 م

الأهلي يحصل على توقيع صفقة من العيار الثقيل

مدرب الأهلي السابق يفجرها: هناك أصوات خارج الأهلي تطالب بعدم عودتي مرة أخرى

04:18 ص

رضا عبد العال يعلق على مشادته مع كهربا

10:42 م

جماهير الأهلي تثور على نجم الفريق بسبب المدرب الجديد

04:57 م

تأجيل مراسم دفن المنتصر بالله لهذا السبب

12:02 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مقدم فى المخابرات الإسرائيلية: لا نريد سلاما مع العرب لأنهم فاشلون

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: «كورونا» ترفع السرية عن «بنات بوتين»