أستاذ بجامعة نيويورك متعجبًا من وضع فيروس كورونا في مصر: "لابد أن يُدرس" (فيديو)

أعرب هاني عياش، الأستاذ بجامعة نيويورك ابستات، عن تعجبه من تراجع أرقام الإصابات في فيروس كورونا على الرغم من عدم القيام بالإغلاق التام في أي فترة من الفترات منذ اكتشاف أول حالة إصابة بالفيروس في مصر، قائلًا "ما يحدث في مصر لابد أن يتم دراسته في المراكز البحثية".



وقال "عياش" في لقائه عبر سكايب ببرنامج "المصري أفندي" المذاع على فضائية "القاهرة والناس": "لم نصل في أي مكان في العالم لرقم صفر والفيروس مازال منتشرًا، ومن المتوقع بنهاية العام الجاري أن يتم طرح عقار فعال للفيروس، وهناك 27 لقاح حتى الآن ولكن نتائجهم غير نهائية".



وأضاف: "ننصح جميع المصريين خاصة أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن بالتوجه للحصول على لقاح فيروس الأنفلونزا الموسمية لتشابه أعراض فيروس كورونا مع الأنفلونزا الموسمية"، مشيرًا إلى أن الكورونا ليس مرض عضو واحد أو مرض رئوي كما أشيع، ولكنها مرض قلب وأوعية دموية.



وأوضح، أن أغلب جلطات القلب والمخ من الممكن أن تكون بسبب أعراض كورونا، لافتًا إلى أن معظم وفيات كورونا بسبب التعرض لجلطات القلب، نافيًا ما تردد بشأن ارتباط من يتعرضون للحكات الجلد بفيروس كورونا وإن كان بعض منهم كان مصابًا بالفيروس بالفعل ولكن لا يمكن تعميم هذه المسألة.







هذا، وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم السبت، عن خروج 843 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 94374 حالة حتى اليوم.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 111 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 16 حالة جديدة.



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم السبت، هو 102736 حالة من ضمنهم 94374 حالة تم شفاؤها، و5869 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

