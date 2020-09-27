شاهد.. خبير اقتصادي: مصر لم تشهد أي أزمة غذائية خلال أزمة كورونا

قال إبراهيم الشواربي، الخبير الاقتصادي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي مهتم بتطوير البنية التحتية للزراعة، من خلال تطوير شبكات الري من أجل توفير المياه، والخدمات التي تقدم للمزارعين، مضيفًا أن الرئيس السيسي ناقش مع الوزارات المختصة طرق تلافي أي أزمات قد تحدث بسبب السيول والأمطار.













وتابع "الشواربي"، خلال تقديمه برنامج "حوار واستثمار"، مساء السبت، أن مصر حاليًا تتعامل مع الأزمات بشكل جديد، من خلال البحث عن حلول للأزمات والكوارث قبل أن تحدث، وهذا الأمر ظهر بوضوح في التعامل مع أزمة كورونا.



ولفت إلى أن مصر لم تشهد أي أزمات في الغذاء أو الشراب خلال أزمة كورونا، وهذا يرجع إلى أن الدولة تتعامل مع الأزمات من خلال مخطط موضوع للوصول لمصر أمنة ومستقرة قادرة على تخطي أي صعاب.







هذا، وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم السبت، عن خروج 843 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 94374 حالة حتى اليوم.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 111 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 16 حالة جديدة.



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم السبت، هو 102736 حالة من ضمنهم 94374 حالة تم شفاؤها، و5869 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

