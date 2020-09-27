شاهد.. محام: 11 ألف طلب تصالح في "الروف" و"الدوبلكس"
الأحد 27/سبتمبر/2020 - 12:22 ص
كـسـاب أحـمـد
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قال المحامي محمد الأباصيري، إن الممارسة العملية أثبتت بأن المواطنين في حاجة للسكن في الروف والدبلكس، لافتًا إلى أن هناك ما يقرب من 11 ألف طلب تصالح في هذا النوع من المخالفات.
وتساءل "الاباصيري"، خلال حواره مع الإعلامي إبراهيم الشواربي، ببرنامج "حوار واستثمار"، مساء السبت: "ما هو نوع الخطر من سكن "الروف" على المجتمع لكي يتم تجريمه، ويهدد المواطن بالإزالة أو الحبس".
وأشار إلى أن الدولة تعامل المخالفين في الشروق الذي قاموا بتنمية الصحراء معالمة المخالفين في المناطق الأخرى، لافتا إلى أن أسعار التصالح بها مبالغة كبيرة.
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واصلت المراكز التكنولوجية بأحياء ومدن الجيزة والوحدات المحلية استقبال طلبات التصالح على مخالفات البناء، والتي تنتهي نهاية الشهر الجاري، وكذلك الوحدات المحلية التي تم افتتاحها مؤخرًا في مراكز المحافظات للتخفيف من حدة الزحام وحتى يوم الاثنين الماضي، تلقت أحياء ومدن المحافظة 49 ألف طلب مصالحة، كما حصلت على 523 مليون جنيه كرسوم جدية للمصالحة، وظهرت مع التخفيضات التي أعلنت عنها محافظة الجيزة، سلسلة شوارع يتم فيها حساب قيم الأسعار من 50 إلى 100 جنيه للمتر المربع لتسهيل الأمور على المواطنين.
أسعار التصالح
حي الوراق
من الشوارع والمناطق التي يتم التصالح فيها بـ50 جنيه فقط للمتر بحي الوراق “شارع البوهى بداية من التقائه مع شارع القومية العربية – شارع ترعة السواحل – شارع المدرسة الإعدادية وامتداده – شارع داير الناحية – شارع الجمعية الزراعية -شارع مدرسة الأورمان -شارع عشرة – شارع العروبة -شارع القومية العربية حتى التقائه مع شارع البوهى وذلك للشوارع الأقل من 16 م – شارع على أمين حتى التقائه مع داير الناحية لكافة مساحات الشوارع – طريق جمال عبد الناصر ( طريق كورنيش النيل ) بداية من التقائه مع شارع الجزارين – شارع سعد زغلول – شارع الظاهر بيبرس – شارع وراق الحضر التجارى – شارع الجزارين حتى التقائه مع جمال عبد الناصر ( طريق كورنيش النيل ).
حي جنوب الجيزة
في حي جنوب الجيزة هناك “طريق مصر أسيوط الزراعي – سور منتجع دولفين- كورنيش النيل – شارع النيل حتى التقائه بطريق مصر أسيوط الزراعي ( بمنطقة عزبة البكباشى القديمة ).
شوارع يتم التصالح فيها من 50 لأٌقل من 100 جنيه
أوسيم
مركز ومدينة أوسيم بالكامل للشوارع بعرض من 6 الى 9 متر والشوارع الاقل من 6 متر، والوحدات المحلية ببرطس والكوم الأحمر والبراجيل وبشتيل والقرى التابعة لها وذلك للشوارع بعرض من 6 الى 9 متر والشوارع الأقل من 6 متر.
كرداسة
مركز ومدينة كرداسة بالكامل للشوارع بعرض من 6 الى 9 متر والشوارع الأقل من 6 م، والوحدات المحلية بناهيا – صفط اللبن – ابورواش – ارض اللواء – كفر حكيم والقرى التابعة لتلك الوحدات المحلية، وذلك للشوارع بعرض من 6 الى 9 متر والشوارع الاقل من 6 م.
منشأة القناطر
مركز ومدينة منشأة القناطر بالكامل لكافة الشوارع والوحدات المحلية ولكافة مساحات الشوارع من 6 م وحتى 12 م، وتشمل المدينة والوحدات المحلية بنكلا وابو غالب ووردان وكفر حجازى وبنى سلامة والجلاتمة والمنصورية وبهرمس وبرقاش والقرى التابعة لتلك الوحدات المحلية.
الواحات البحرية
مركز ومدينة الواحات البحرية بالكامل لكافة الشوارع والوحدات المحلية ولكافة مساحات الشوارع من 6 م وحتى 12 م، وتشمل مركز الواحات البحرية والوحدات المحلية بمنديشة والقصر والزبو والقرى التابعة لها.
أبوالنمرس
مركز ومدينة أبوالنمرس بالكامل عدا الشوارع الاكبر من 12 م و9 م وتشمل مدينة أبو النمرس والوحدات المحلية بشبرامنت والمنوات ومنيل شيحة والقرى التابعة لها.
الحوامدية والبدرشين والعياط والصف وأطفيح
مركز ومدينة الحوامدية بالكامل عدا الشوارع الأكبر من 12 و9 م، ومركز ومدينة البدرشين بالكامل عدا الشوارع الأكبر من 12 و9 م، ومركز ومدينة العياط بالكامل عدا الشوارع الأكبر من 12 و9 م، ومركز ومدينة الصف بالكامل عدا الشوارع الأكبر من 12 م و9 م، ومركز ومدينة أطفيح بالكامل عدا الشوارع الأكبر من 12 م و9 م.
وأشار إلى أن الدولة تعامل المخالفين في الشروق الذي قاموا بتنمية الصحراء معالمة المخالفين في المناطق الأخرى، لافتا إلى أن أسعار التصالح بها مبالغة كبيرة.
اقرأ أيضا.. محافظة الجيزة تخفض أسعار التصالح في مخالفات البناء في تلك المناطق
واصلت المراكز التكنولوجية بأحياء ومدن الجيزة والوحدات المحلية استقبال طلبات التصالح على مخالفات البناء، والتي تنتهي نهاية الشهر الجاري، وكذلك الوحدات المحلية التي تم افتتاحها مؤخرًا في مراكز المحافظات للتخفيف من حدة الزحام وحتى يوم الاثنين الماضي، تلقت أحياء ومدن المحافظة 49 ألف طلب مصالحة، كما حصلت على 523 مليون جنيه كرسوم جدية للمصالحة، وظهرت مع التخفيضات التي أعلنت عنها محافظة الجيزة، سلسلة شوارع يتم فيها حساب قيم الأسعار من 50 إلى 100 جنيه للمتر المربع لتسهيل الأمور على المواطنين.
أسعار التصالح
حي الوراق
من الشوارع والمناطق التي يتم التصالح فيها بـ50 جنيه فقط للمتر بحي الوراق “شارع البوهى بداية من التقائه مع شارع القومية العربية – شارع ترعة السواحل – شارع المدرسة الإعدادية وامتداده – شارع داير الناحية – شارع الجمعية الزراعية -شارع مدرسة الأورمان -شارع عشرة – شارع العروبة -شارع القومية العربية حتى التقائه مع شارع البوهى وذلك للشوارع الأقل من 16 م – شارع على أمين حتى التقائه مع داير الناحية لكافة مساحات الشوارع – طريق جمال عبد الناصر ( طريق كورنيش النيل ) بداية من التقائه مع شارع الجزارين – شارع سعد زغلول – شارع الظاهر بيبرس – شارع وراق الحضر التجارى – شارع الجزارين حتى التقائه مع جمال عبد الناصر ( طريق كورنيش النيل ).
حي جنوب الجيزة
في حي جنوب الجيزة هناك “طريق مصر أسيوط الزراعي – سور منتجع دولفين- كورنيش النيل – شارع النيل حتى التقائه بطريق مصر أسيوط الزراعي ( بمنطقة عزبة البكباشى القديمة ).
شوارع يتم التصالح فيها من 50 لأٌقل من 100 جنيه
أوسيم
مركز ومدينة أوسيم بالكامل للشوارع بعرض من 6 الى 9 متر والشوارع الاقل من 6 متر، والوحدات المحلية ببرطس والكوم الأحمر والبراجيل وبشتيل والقرى التابعة لها وذلك للشوارع بعرض من 6 الى 9 متر والشوارع الأقل من 6 متر.
كرداسة
مركز ومدينة كرداسة بالكامل للشوارع بعرض من 6 الى 9 متر والشوارع الأقل من 6 م، والوحدات المحلية بناهيا – صفط اللبن – ابورواش – ارض اللواء – كفر حكيم والقرى التابعة لتلك الوحدات المحلية، وذلك للشوارع بعرض من 6 الى 9 متر والشوارع الاقل من 6 م.
منشأة القناطر
مركز ومدينة منشأة القناطر بالكامل لكافة الشوارع والوحدات المحلية ولكافة مساحات الشوارع من 6 م وحتى 12 م، وتشمل المدينة والوحدات المحلية بنكلا وابو غالب ووردان وكفر حجازى وبنى سلامة والجلاتمة والمنصورية وبهرمس وبرقاش والقرى التابعة لتلك الوحدات المحلية.
الواحات البحرية
مركز ومدينة الواحات البحرية بالكامل لكافة الشوارع والوحدات المحلية ولكافة مساحات الشوارع من 6 م وحتى 12 م، وتشمل مركز الواحات البحرية والوحدات المحلية بمنديشة والقصر والزبو والقرى التابعة لها.
أبوالنمرس
مركز ومدينة أبوالنمرس بالكامل عدا الشوارع الاكبر من 12 م و9 م وتشمل مدينة أبو النمرس والوحدات المحلية بشبرامنت والمنوات ومنيل شيحة والقرى التابعة لها.
الحوامدية والبدرشين والعياط والصف وأطفيح
مركز ومدينة الحوامدية بالكامل عدا الشوارع الأكبر من 12 و9 م، ومركز ومدينة البدرشين بالكامل عدا الشوارع الأكبر من 12 و9 م، ومركز ومدينة العياط بالكامل عدا الشوارع الأكبر من 12 و9 م، ومركز ومدينة الصف بالكامل عدا الشوارع الأكبر من 12 م و9 م، ومركز ومدينة أطفيح بالكامل عدا الشوارع الأكبر من 12 م و9 م.
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