شاهد.. محام: 11 ألف طلب تصالح في "الروف" و"الدوبلكس"

قال المحامي محمد الأباصيري، إن الممارسة العملية أثبتت بأن المواطنين في حاجة للسكن في الروف والدبلكس، لافتًا إلى أن هناك ما يقرب من 11 ألف طلب تصالح في هذا النوع من المخالفات.



