مستشار قانوني: الدولة خفضت قيمة التصالح في القاهرة الجديدة (فيديو)

قال شريف الفاتح، المستشار القانوني، إن قانون التصالح مع مخالفات البناء أدى لوجود خلافات بين الجيران.



وتابع "الفاتح"، خلال حواره مع الإعلامي إبراهيم الشواربي، ببرنامج "حوار واستثمار"، مساء السبت: "ما ينفعش نحمل طرف واحد كل المسؤولية، لأن المالك والمشتري، والجهاز الإداري للدولة الممثل في المحليات التي استفادت من وجود المخالفة من خلال الرشوة وخلافه".



ولفت المستشار القانوني، إلى أن الدولة خفضت قيمة متر التصالح بقيمة 15% في القاهرة الجديدة، و20% في مدينة الشروق، ورغم ذلك لم يطبق هذا التخفيض، بسبب بيروقراطية المحليات.





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واصلت المراكز التكنولوجية بأحياء ومدن الجيزة والوحدات المحلية استقبال طلبات التصالح على مخالفات البناء، والتي تنتهي نهاية الشهر الجاري، وكذلك الوحدات المحلية التي تم افتتاحها مؤخرًا في مراكز المحافظات للتخفيف من حدة الزحام وحتى يوم الاثنين الماضي، تلقت أحياء ومدن المحافظة 49 ألف طلب مصالحة، كما حصلت على 523 مليون جنيه كرسوم جدية للمصالحة، وظهرت مع التخفيضات التي أعلنت عنها محافظة الجيزة، سلسلة شوارع يتم فيها حساب قيم الأسعار من 50 إلى 100 جنيه للمتر المربع لتسهيل الأمور على المواطنين.



أسعار التصالح

حى الوراق

من الشوارع والمناطق التي يتم التصالح فيها بـ50 جنيه فقط للمتر بحي الوراق “شارع البوهى بداية من التقائه مع شارع القومية العربية – شارع ترعة السواحل – شارع المدرسة الإعدادية وامتداده – شارع داير الناحية – شارع الجمعية الزراعية -شارع مدرسة الأورمان -شارع عشرة – شارع العروبة -شارع القومية العربية حتى التقائه مع شارع البوهى وذلك للشوارع الأقل من 16 م – شارع على أمين حتى التقائه مع داير الناحية لكافة مساحات الشوارع – طريق جمال عبد الناصر ( طريق كورنيش النيل ) بداية من التقائه مع شارع الجزارين – شارع سعد زغلول – شارع الظاهر بيبرس – شارع وراق الحضر التجارى – شارع الجزارين حتى التقائه مع جمال عبد الناصر ( طريق كورنيش النيل ).



حي جنوب الجيزة

في حي جنوب الجيزة هناك “طريق مصر أسيوط الزراعي – سور منتجع دولفين- كورنيش النيل – شارع النيل حتى التقائه بطريق مصر أسيوط الزراعي ( بمنطقة عزبة البكباشى القديمة ).



شوارع يتم التصالح فيها من 50 لأٌقل من 100 جنيه

أوسيم

مركز ومدينة أوسيم بالكامل للشوارع بعرض من 6 الى 9 متر والشوارع الاقل من 6 متر، والوحدات المحلية ببرطس والكوم الأحمر والبراجيل وبشتيل والقرى التابعة لها وذلك للشوارع بعرض من 6 الى 9 متر والشوارع الاقل من 6 متر.



كرداسة

مركز ومدينة كرداسة بالكامل للشوارع بعرض من 6 الى 9 متر والشوارع الأقل من 6 م، والوحدات المحلية بناهيا – صفط اللبن – ابورواش – ارض اللواء – كفر حكيم والقرى التابعة لتلك الوحدات المحلية، وذلك للشوارع بعرض من 6 الى 9 متر والشوارع الاقل من 6 م.



منشأة القناطر

مركز ومدينة منشأة القناطر بالكامل لكافة الشوارع والوحدات المحلية ولكافة مساحات الشوارع من 6 م وحتى 12 م، وتشمل المدينة والوحدات المحلية بنكلا وابو غالب ووردان وكفر حجازى وبنى سلامة والجلاتمة والمنصورية وبهرمس وبرقاش والقرى التابعة لتلك الوحدات المحلية.



الواحات البحرية

مركز ومدينة الواحات البحرية بالكامل لكافة الشوارع والوحدات المحلية ولكافة مساحات الشوارع من 6 م وحتى 12 م، وتشمل مركز الواحات البحرية والوحدات المحلية بمنديشة والقصر والزبو والقرى التابعة لها.



أبوالنمرس

مركز ومدينة أبو النمرس بالكامل عدا الشوارع الاكبر من 12 م و9 م وتشمل مدينة أبو النمرس والوحدات المحلية بشبرامنت والمنوات ومنيل شيحة والقرى التابعة لها.



الحوامدية والبدرشين والعياط والصف وأطفيح

مركز ومدينة الحوامدية بالكامل عدا الشوارع الأكبر من 12 و9 م، ومركز ومدينة البدرشين بالكامل عدا الشوارع الأكبر من 12 و9 م، ومركز ومدينة العياط بالكامل عدا الشوارع الأكبر من 12 و9 م، ومركز ومدينة الصف بالكامل عدا الشوارع الأكبر من 12 م و9 م، ومركز ومدينة أطفيح بالكامل عدا الشوارع الأكبر من 12 م و9 م.