غدا.. السماح لراغبي العمرة بتحميل تطبيق "اعتمرنا"

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 12:06 ص
بيت الله الحرام
بيت الله الحرام
الفجر السعودي
Advertisements

بدء من الغد الأحد يسمح بتحميل تطبيق "اعتمرنا" للراغبين بالعمرة، والذي يمكن من خلاله حجز موعد للعمرة التي ستبدأ يوم 17 / 2 /1442 كمرحلة أولى بعدد ستة آلاف معتمر في اليوم.

 

ومن جانبها، كانت قد أعلنت وزارة الحج والعمرة أن تطبيق "اعتمرنا" سيكون متاحًا للتحميل ابتداء من يوم 10 صفر الجاري.

 

وأوضحت الوزارة آلية التسجيل لأداء العمرة، أو الصلاة في المسجد الحرام والروضة الشريفة، وذلك على النحو الآتي: تحميل تطبيق اعتمرنا من Android أو iOS، وتسجيل البيانات، واختيار موعد متاح للعمرة، أو الصلاة في المسجد الحرام، أو الصلاة في الروضة الشريفة، والحصول على التصريح.

 

واشتملت الآلية على الوصول إلى أحد مراكز نقل أو تجمع المعتمرين في مكة المكرمة التي ستعلَن أماكنها لاحقًا، وإظهار التصريح للموظف المسؤول في المركز بشرط التقيد بالأوقات الممنوحة في التصريح، ولبس الكمامة، والتقيد بالاحترازات الوقائية، إلى جانب ركوب وسيلة المواصلات للقادمين عبر مراكز نقل المعتمرين "مواقف السيارات"، ومن ثم التوجه إلى الحرم المكي. وبعد انتهاء النسك يتم العودة إلى مركز تجمع نقل المعتمرين.

 

وأشارت الوزارة إلى أنه بإمكان ضيف الرحمن المبيت في أحد فنادق مكة المكرمة مع وجوب الحصول على تصريح في حالة الرغبة في الصلاة في المسجد الحرام حسب الأوقات المتاحة على التطبيق.

 

وبإمكان الموجودين في مكة المكرمة التسجيل للحصول على تصريح في حالة الرغبة في الصلاة في المسجد الحرام حسب الأوقات المتاحة على التطبيق.

أخبار تهمك

جماهير الأهلي تثور على نجم الفريق بسبب المدرب الجديد

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يفقد ثنائي الفريق أمام الترسانة بالكأس

منذ ساعة و نصف

خطة بديلة من الأهلي لضم بلايلي

منذ حوالي 7 ساعات

أخر تطورات صفقة انتقال كريم طارق إلى الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

برشلونة يحسم موقفه من التعاقد مع لاوتارو مارتينيز

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يكشف حجم إصابة رامي ربيعة

منذ ساعة و نصف

عاجل.. وصول باتشيكو لقيادة الزمالك

منذ 43 دقيقة

مدرب الأهلي السابق يكشف حقيقة طلب الشناي الرحيل بعد الموسم الأول

منذ ساعة و 8 دقيقة

تفاصيل صفقة الموسم في الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

بعد عرض بيراميدز.. أزارو يطلب الرحيل عن الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يحصل على توقيع صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 9 ساعات

الزمالك يفتح باب الرحيل أمام نجم الفريق

منذ حوالي 6 ساعات

بعد خروجه من حسابات كومان.. نجم برشلونة يتلقي عرضين للرحيل

منذ حوالي 5 ساعات

رضا عبد العال يعلق على مشادته مع كهربا

منذ ساعتين و 22 دقيقة

تأجيل مراسم دفن المنتصر بالله لهذا السبب

منذ ساعة

عاجل.. زلزال يضرب البحر الأحمر بالقرب من الغردقة

منذ يوم

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
12:02 ص

تأجيل مراسم دفن المنتصر بالله لهذا السبب

رضا عبد العال يعلق على مشادته مع كهربا

10:42 م

الأهلي يحصل على توقيع صفقة من العيار الثقيل

04:31 م

الأهلي يكشف حجم إصابة رامي ربيعة

11:35 م

أخر تطورات صفقة انتقال كريم طارق إلى الأهلي

10:01 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مقدم فى المخابرات الإسرائيلية: لا نريد سلاما مع العرب لأنهم فاشلون

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: «كورونا» ترفع السرية عن «بنات بوتين»