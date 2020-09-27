إجراء سريع من وزارة الداخلية بعد تعدي سائق على مساعد شرطة

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 12:15 ص
أرشيفية
أرشيفية
هبة عبد الحفيظ
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تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط سائق لتعدية على مساعد شرطة.

بدأت الواقعة أثناء تنظيم مساعد شرطة من قوة إدارة مرور الغربية لحركة المرورية بمنطقة أسفل كوبري الإستاد بمدينة طنطا، فلاحظ سير أحد قائدي سيارات الأجرة "ميكروباص" عكس الاتجاه، وتحميل الركاب بالمخالفة لخط السير، وحال قيامه بمطالبة قائدها بتراخيص السيارة تعدى علية بالسب والشتم.

على إثر ذلك قام مساعد الشرطة بالتعدي على قائد السيارة، وتبين حمل قائد السيارة لإيصال سحب منتهى المدة لرخصتي "القيادة – التسيير" لمخالفته خط السير والتحميل من داخل المدينة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ويشار في هذا الصدد إلى أن وزارة الداخلية قد بادرت باتخاذ قرار تأديبي تجاه مساعد الشرطة لعدم ضبط النفس رغم خطأ وتجاوز السائق.

في سياق منفصل، تمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين "أحدهما مسجل خطر"- مقيمان بمحافظة أسيوط، لقيامهما بالإتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائهما، وتربحهما وجمعهما لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهما غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك.

وقاما بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضي الزراعية والفضاء والسيارات، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وصبغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، وقدرت تلك الممتلكات بحوالي ( 20 مليون جنيه) تقريبًا.

جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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