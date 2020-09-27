عاجل.. منتخب البرازيل يتلقى ضربة موجعة

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 12:04 ص
بوابة الفجر
محمد أيمن
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تلقى المنتخب البرازيلي ضربة موجعة للغاية وذلك بعد تأكد غياب المهاجم جابريل جيسوس لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي عن المباراتين الأوليين للسليساو بسبب الإصابة.

وسيغيب جيسوس عن مباراتي بوليفيا وبيرو وذلك بعد أن تواصل طبيب المنتخب مع طبيب مانشستر سيتي الذي أكد أن اللاعب تعرض لإصابة قوية أثناء مشاركته مع أبناء جوارديولا ضد وولفرهامبتون في الجولة الثانية من البريميرليج.

وخاض جيسوس مباراة الإثنين كاملة ونجح في تسجيل الهدف الثالث الذي أمن النتيجة للسيتزينز في المباراة التي إحتضنها ملعب المولينيو.

يُذكر أن المهاجم البرازيلي ماتيوس كونيا سيعوض غياب جيسوس وهو الذي نجح في تسجيل خمسة أهداف خلال سبعة مباريات مع منتخب السامبا.

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