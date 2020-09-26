قفزة كبيرة تشهدها الاستثمارات الأجنبية بالأسهم السعودية

السبت 26/سبتمبر/2020 - 11:56 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
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شهدت الاستثمارات الأجنبية في الأسهم السعودية اليوم السبت قفزة كبيرة، حيث سجل المستثمرون الأجانب مشتريات صافية بنحو 16.6 مليار ريال منذ مطلع العام الجاري حتى نهاية الأسبوع الماضي المنتهي في 17 سبتمبر 2020، متجاهلين تداعيات جائحة كورونا، بما يعكس ثقتهم بالاقتصاد والسوق السعودية.

 

وبلغت القيمة السوقية لملكية الأجانب في الأسهم السعودية بنهاية الأسبوع الماضي 199 مليار ريال، وهو أعلى مستوى تاريخي لاستثماراتهم في السوق، تشكل 2.14 % من قيمة السوق البالغة 9.29 تريليون ريال بنهاية الفترة ذاتها.

 

وجاءت مشتريات الأجانب الصافية منذ مطلع العام بعد إجمالي مشتريات 108.1 مليار ريال خلال الفترة المذكورة، مقابل مبيعات إجمالية 91.6 مليار ريال.

 

وسجل المستثمرون الأجانب مشتريات صافية "تدفقات أجنبية" في الأسهم السعودية آخر 18 أسبوعا على التوالي (عدا أسبوع وحيد بمبيعات طفيفة للغاية)، بقيمة 13.9 مليار ريال، بعد مشتريات إجمالية بنحو 65.5 مليار ريال، مقابل إجمالي مبيعات بنحو 51.9 مليار ريال خلال الفترة الممتدة من الأسبوع المنتهي في 14 مايو الماضي حتى نهاية الأسبوع الماضي المنتهي في 17 سبتمبر الجاري.

 

ومنذ 30 ديسمبر 2018 حتى 17 سبتمبر الماضي، بلغت التدفقات الأجنبية للأسهم السعودية نحو 109 مليارات ريال نحو 29.1 مليار دولار.

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