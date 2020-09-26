مدرب الأهلي السابق يكشف حقيقة طلب الشناي الرحيل بعد الموسم الأول

السبت 26/سبتمبر/2020 - 11:56 م
بوابة الفجر
محمد جمال
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كشف طارق سليمان، مدرب حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي سابقًا، حقيقة طلب محمد الشناوي، قائد النادي الأهلي، الرحيل في الموسم الأول بعد التعاقد معه قادمًا من بتروجت بسبب عدم مشاركته.

 

وقال طارق سليمان في تصريحات لبرنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "محمد الشناوي لم يطلب الرحيل نهائيًا وهو عنيد وتمسك بفرصته".

 

وتابع: "رغم أن محمد الشناوي لم يطلب الرحيل ولكن كانت حالته النفسية سيئة بسبب عدم مشاركته ولكنني عقدت معه جلسات لتأهيله نفسيًا وبفضل الله نجحت في تأهيله وتجهيزه وتألق بمجرد الحصول على فرصة".

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