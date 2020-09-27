إعلامي: جماعة الإخوان الإرهابية تستخدم بريطانيا "كشقة تمليك" (فيديو)

قال الإعلامي، خالد مصطفى، إن بريطانيا أعلنت إنها تتوقع ارتفاع أعداد الإصابات اليومية لفيروس كورونا في بريطانيا إلى 50 ألف حالة يوميًا مع بداية أكتوبر المقبل.



وأضاف "مصطفى"في اتصال هاتفي ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد" أن الإصابات الحالية في انجلترا فاقت الـ6 آلاف حالة يوميًا، مشيرًا إلى أن الحكومة البريطانية هددت بالإغلاق العام بسبب كورونا.



وأشار إلى أن الإغلاق التام الذي قامت به بريطانيا من قبل كبدت الاقتصاد خسائر وصلت إلى 14.5% منذ 300 عام، موضحًا أن أي إغلاق آخر من شأنه أن يطيح بالاقتصاد البريطاني.



وفي سياق منفصل أوضح خالد مصطفى، أن جماعة الإخوان الإرهابية تستخدم بريطانيا "كشقة تمليك" لتحقيق أهدافها الإرهابية، مؤكدًا أن هناك تعاون بين جماعة الإخوان وبريطانيا.



وأكد أن البرلمان البريطاني طالب بتضييق الخناق على جماعة الإخوان الإرهابية في لندن، لافتًا إلى أن عضو من حزب المحافظين طالب مجلس العموم البريطاني باعتبار الإخوان منظمة إرهابية.



