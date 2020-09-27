أول رد لحزب الوفد على واقعة استخدام صورة سعد زغلول لـ"قرطاس طعمية"

قال الدكتور ياسر الهضيبي، نائب رئيس حزب الوفد، على أعداد إعلان لسعد زغلول يحمل "قرطاسًا" للطعمية، قائلًا: "الزعيم سعد زغلول هو الزعيم الأول للشعب المصري، ولن يتكرر، خاصة أن المصريين قاموا بإعداد له الملايين من التوكيلات دون وجود إنترنت وخلافه".



وتابع" الهضيبي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج " التاسعة"، المذاع على فضائية "الأولى"، مساء السبت، الحزب كان سيقوم بإعداد إنذار ضد المطعم، الذي قام بهذا الإعلان، ولكن بعد اعتذار المطعم، سنكتفي بهذا الاعتذار، ولن يتم تقديم أي شكوى قانونية.





