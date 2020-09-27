هبة مجدي :"تذكر دائما أن تنام على حلم وتستيقظ على هدف"





غازلت الفنانة هبة مجدي جمهورها ومحبيها بمجموعة صور جديدة لها عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".وظهرت هبة بالصور بإطلالة ناعمة مرتدية فستان باللون الأزرق ونسقت معه عقد وحلق بنفس اللون ووضعت ميكب خفيف يبرز جمالها.وعلقت هبه قائله: 'تذكر دائمًا أن تنام علي حلم وتستيقظ علي هدف".يذكر أن آخر أعمال الفنانة هبة مجدي، مشاركتها في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "فرصة تانية" بطولة كل من ياسمين صبري، آيتن عامر، أحمد مجدي، محمود البزاوي، دياب، وإدوارد، ونهال عنبر.