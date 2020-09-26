الأهلي يكشف حجم إصابة رامي ربيعة

السبت 26/سبتمبر/2020 - 11:35 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن حجم الإصابة التي تعرض لها رامي ربيعة مدافع الفريق الأحمر في مباراة اليوم أمام طنطا.

وقال عبد الحفيظ في تصريحات تلفزيوينة عبر قناة الأهلي :" ربيعة تعرض للإصابة في العضلة الخلفية ونأمل أن تكون بسيطة".

وأضاف :"اللاعب سيجري أشعة غدًا على العضلة الخلفية لتحديد حجمها ونأمل أن تكون بسيطة لأن الفريق لا يتحمل إصابات خاصة وأنه مقبل على مواجهة الوداد المغربي".

وزاد :"علينا أن ننتظر الأشعة وأتوقع أن تكون مدة الغياب من أسبوع إلى أسبوعين".



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