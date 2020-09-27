الخدمات البيطرية: مصر خالية من حمى الوادي (فيديو)

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 01:47 ص
عبدالحكيم محمود
عبدالحكيم محمود
شيماء حسن
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قال الدكتور عبدالحكيم محمود، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إن مصر خالية تماما من مرض حمى الوادي المتصدع، مشيرًا إلى أن الهيئة ترسل العديد من الحملات البيطرية إلى المزارع والمحاجر لضمان خلو الحيوانات من أية أمراض وبائية.

وأوضح "محمود" خلال حواره مع الإعلامي محمد غانم ببرنامج "الجدعان" المذاع على فضائية "القاهرة والناس" أن الهيئة العامة للخدمات البيطرية أوقفت استيراد اللحوم من السودان فور انتشار المرض بها، وأعادت الاستيراد مرة أخرى بعد نجاح السودان في محاصرة المرض.

وأشار  رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إلى أن الهيئة تقوم بعمل حملات تحصينيه في محافظات الجنوب للوقاية من الإصابة بعد التأكد من خلو الحيوانات داخل مصر من المرض تماما، موضحًا أن الموقف الوبائي للدولة هو الذي يحدد استيراد الحيوانات واللحوم منها أو لا، موضحًا أن التنسيق الكامل بين شركات الاستيراد وهيئة الخدمات البيطرية التي تتأكد من الإجراءات البيطرية وتراقبها وتضمن خلو الحيوانات من أية أمراض وبائية.

وفي ذات السياق أكد رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أن هناك 15 منشأة جديدة تعمل بصناعة الدواجن تستعد للحصول على موافقة المنظمة العالمية لصحة الحيوان لبدء تصدير منتجاتها لأسواق العالم.

ولفت، إلى أن 15 منشأة جديدة تعمل بصناعة الدواجن بدأت في تطبيق اشتراطات المنظمة العالمية لصحة الحيوان للحصول على موافقتها لتصدير منتجاتها من الدواجن ومصنعاتها.

وأوضح، أن بيض المائدة وأمهات الدواجن والكتاكيت وغيرها من منتجات الدواجن خالية من الأمراض الوبائية، لافتًا إلى أن 15 منشأة مصرية جديدة سوف تنتهي خلال عام من استيفاء اشتراطات المنظمة الدولية لصحة الحيوان بالتنسيق مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

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