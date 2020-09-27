الخدمات البيطرية: الدواجن ومنتجاتها خالية من الأمراض الوبائية (فيديو)

أكد الدكتور عبدالحكيم محمود، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أن هناك 15 منشأة جديدة تعمل بصناعة الدواجن تستعد للحصول على موافقة المنظمة العالمية لصحة الحيوان لبدء تصدير منتجاتها لأسواق العالم.



وقال "محمود" خلال لقائه ببرنامج "الجدعان" الذي يقدمه الإعلامي محمد غانم على فضائية "القاهرة والناس"، إن 15 منشأة جديدة تعمل بصناعة الدواجن بدأت في تطبيق اشتراطات المنظمة العالمية لصحة الحيوان للحصول على موافقتها لتصدير منتجاتها من الدواجن ومصنعاتها.



وأوضح رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أن بيض المائدة وأمهات الدواجن والكتاكيت وغيرها من منتجات الدواجن خالية من الأمراض الوبائية، لافتًا إلى أن 15 منشأة مصرية جديدة سوف تنتهي خلال عام من استيفاء اشتراطات المنظمة الدولية لصحة الحيوان بالتنسيق مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية.





