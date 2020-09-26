الفجر الرياضي فيديوهات الفجر الرياضي أهداف مباراة - ريال بيتيس 2 × 3 ريال مدريد السبت 26/سبتمبر/2020 - 11:13 م محمد مرعي Advertisements Advertisements أخبار تهمك تفاصيل صفقة الموسم في الأهلي منذ حوالي 6 ساعات سبب صادم وراء رحيل فايلر عن الأهلي منذ حوالي 6 ساعات مؤشر جديد يقرب برشلونة من صفقة الموسم منذ حوالي 7 ساعات أخر تطورات صفقة انتقال كريم طارق إلى الأهلي منذ ساعة و نصف الزمالك يفتح باب الرحيل أمام نجم الفريق منذ حوالي 4 ساعات بعد خروجه من حسابات كومان.. نجم برشلونة يتلقي عرضين للرحيل منذ حوالي 3 ساعات ضربة موجعة لزيدان قبل ساعات من مواجهة ريال بيتيس منذ حوالي 8 ساعات أول تعليق من فايلر بعد فوز الأهلي على طنطا منذ ساعة خطة بديلة من الأهلي لضم بلايلي منذ حوالي 5 ساعات الأهلي يحصل على توقيع صفقة من العيار الثقيل منذ حوالي 7 ساعات برشلونة يحسم موقفه من التعاقد مع لاوتارو مارتينيز منذ أقل من ساعتين جماهير الأهلي تثور على نجم الفريق بسبب المدرب الجديد منذ حوالي 7 ساعات رضا عبد العال يعلق على مشادته مع كهربا منذ أقل من ساعة فشل كومان.. برشلونة يرفض التعاقد مع "سفاحي أوروبا" منذ حوالي 6 ساعات الشناوي يدخل التاريخ ويسجل رقمًا قياسيًّا جديدًا منذ انطلاق الدوري منذ ساعة بعد عرض بيراميدز.. أزارو يطلب الرحيل عن الأهلي منذ ساعتين و 31 دقيقة