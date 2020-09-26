بريطانيا تدعو إلى وحدة عالمية لمواجهة فيروس كورونا
السبت 26/سبتمبر/2020 - 11:10 م
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طالب بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطاني، اليوم السبت قادة العالم على "الوحدة" في مواجهة وباء "كوفيد-19"، وكشف في خطابه المنقول أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خطة من "خمس نقاط" لمواجهة الأوبئة في المستقبل.
وأعلن جونسون الذي تضررت بلاده بشدة في ظل تفشي
كوفيد-19، تمويلاً جديداً لجهود اللقاحات الدولية ومنظمة الصحة العالمية.
وأعلن جونسون الذي تضررت بلاده بشدة في ظل تفشي
كوفيد-19، تمويلاً جديداً لجهود اللقاحات الدولية ومنظمة الصحة العالمية.
وقال "لم يحدث أبدا في تاريخ جنسنا البشري، وليس منذ انهيار برج بابل، أن الجنس البشري كان مهووساً بموضوع نقاش واحد".