رئيس اللجنة الطبية لمونديال اليد: لا تجرؤ دولة على إقامة بطولة عالمية في ظل فيروس كورونا (فيديو)

السبت 26/سبتمبر/2020 - 11:10 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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قال الدكتور حازم عبد المحسن خميس، رئيس اللجنة الطبية لبطولة العالم لكرة اليد، التي تستعد مصر لاستضافتها في يناير 2021، مشيرًا إلى أنه سيتم الاستعانة بالكوادر الطبية في اللجنة الطبية للمونديال.

وأضاف "خميس" في لقائه ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد": "العالم يتابع مصر خلال استضافة البطولة، ولا تجرؤ أي دولة في العالم أن تقوم باستضافة بطولة عالمية في ظل انتشار أزمة كورونا".

وتابع "سيتم وضع جميع الفرق الطبية في الحجر الصحي في تطبيق نظرية الفقاعة، والإجراءات التي تطبقها مصر في هذه البطولة هي نفسها التي ستطبق بأوليمبياد طوكيو العام المقبل".

وأشار إلى أن مستشفى وادي النيل اتفقت مع معمل فرنسي لمتابعة نتائج اللاعبين، مضيفًا "سيتم تخصيص كوفيد افسر وهو عبارة عن طبيب خاص بكل فرقة متخصص في الكشف عن كورونا وأعراضها".

وأكد أنه سيتم مداومة إجراء تحاليل بي سي ار طوال فترة البطولة، لافتًا إلى أن جميع الجماهير والصحفيين سيرتدون الكمامة الطبية خلال إقامة المباريات.

واستطرد "سيتم توفير 12 سيارة إسعاف مجهزة تماما برعاية مركزة، وسيتم تحويل جميع حالات الاشتباه بكورونا لمستشفى وادي النيل".

ولفت رئيس اللجنة الطبية لبطولة العالم لكرة اليد، إلى أن الفرق الرياضية ستأتي إلى مصر قبل بدء البطولة بـ72 ساعة، على أن يتم إجراء تحاليل بي سي ار طوال فترة البطولة لتثبيت المعامل الرئيسية لكل اللاعبين.

وأوضح أن مصر ستستقبل ما لا يقل عن 5 آلاف رياضي خلال مونديال كرة اليد، في الوقت ذاته سيكون هناك 600 شخص متطوع لمساعدة الفرق الرياضية خلال المونديال.

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