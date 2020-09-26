ريال مدريد يخطف فوزا قاتلا أمام بيتيس "3-2" في الدوري الإسباني

السبت 26/سبتمبر/2020 - 10:59 م
بوابة الفجر
أحمد عصام
Advertisements

نجح فريق ريال مدريد في تحقيق فوزا مثيرا على حساب ريال بيتيس بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعت الفريقين، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإسباني.

 

وسجل فيدي فالفيردي هدف ريال مدريد الأول في المباراة، وتعادل عيسى ميندي لفريق ريال بيتيس، وتقدم أصحاب الأرض بالهدف الثاني عن طريق كارفاليو، واحرز ريال مدريد التعادل عن طريق إيمرسون بالخطأ في مرماه، واختتم سيرجيو راموس أهداف اللقاء عن طريق ركلة جزاء.

 

ورفع ريال مدريد رصيده في الدوري الاسباني إلى 4 نقاط، وذلك بعد التعادل في الجولة الماضية مع ريال سوسيداد بنتيجة سلبية.

أخبار تهمك

الشناوي يدخل التاريخ ويسجل رقمًا قياسيًّا جديدًا منذ انطلاق الدوري

منذ ساعة

الأهلي يحصل على توقيع صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 7 ساعات

أخر تطورات صفقة انتقال كريم طارق إلى الأهلي

منذ ساعة و نصف

بعد خروجه من حسابات كومان.. نجم برشلونة يتلقي عرضين للرحيل

منذ حوالي 3 ساعات

ضربة موجعة لزيدان قبل ساعات من مواجهة ريال بيتيس

منذ حوالي 8 ساعات

بعد عرض بيراميدز.. أزارو يطلب الرحيل عن الأهلي

منذ ساعتين و 31 دقيقة

تفاصيل صفقة الموسم في الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

مؤشر جديد يقرب برشلونة من صفقة الموسم

منذ حوالي 7 ساعات

سبب صادم وراء رحيل فايلر عن الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

فشل كومان.. برشلونة يرفض التعاقد مع "سفاحي أوروبا"

منذ حوالي 6 ساعات

أول تعليق من فايلر بعد فوز الأهلي على طنطا

منذ ساعة

برشلونة يحسم موقفه من التعاقد مع لاوتارو مارتينيز

منذ أقل من ساعتين

خطة بديلة من الأهلي لضم بلايلي

منذ حوالي 5 ساعات

الزمالك يفتح باب الرحيل أمام نجم الفريق

منذ حوالي 4 ساعات

رضا عبد العال يعلق على مشادته مع كهربا

منذ أقل من ساعة

جماهير الأهلي تثور على نجم الفريق بسبب المدرب الجديد

منذ حوالي 7 ساعات

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
10:42 م

رضا عبد العال يعلق على مشادته مع كهربا

أخر تطورات صفقة انتقال كريم طارق إلى الأهلي

10:01 م

الأهلي يحصل على توقيع صفقة من العيار الثقيل

04:31 م

برشلونة يحسم موقفه من التعاقد مع لاوتارو مارتينيز

09:33 م

بعد خروجه من حسابات كومان.. نجم برشلونة يتلقي عرضين للرحيل

08:32 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مقدم فى المخابرات الإسرائيلية: لا نريد سلاما مع العرب لأنهم فاشلون

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: «كورونا» ترفع السرية عن «بنات بوتين»