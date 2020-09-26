نشوب حريق في محل مأكولات سورية بالإسكندرية

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شهدت منطقة النخيل بحي العجمي، غربي محافظة الإسكندرية، اليوم السبت، نشوب حريق هائل في أحد المحلات السورية المخصصة للمأكولات، دون إصابات.



تلقى قسم شرطة العامرية أول، بلاغا يفيد بنشوب حريق هائل في أحد المحلات الخاصة بالمأكولات بشارع رقم 10 منطقة النخيل بالعجمي، ومحاولة الأهالي السيطرة على الحريق.



وعلى الفور تم إبلاغ قوات الحماية المدنية، حيث إنتقلت سيارات الإطفاء إلى موقع الحريق، وتم السيطرة على النيران، وتبين أن الحريق نتيجة لتسريب غاز، وهو ما تسبب في إشتعال النيران وإلتهام محتوياته بالكامل.



تم تحرير محضر بالواقعة ومتابعة النيابة لتولى التحقيقات.